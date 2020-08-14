В Житомирской области абсолютный антирекорд больных COVID-19

За прошедшие сутки, 13 августа, в Житомирской области зафиксирован абсолютный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 67 новых случаев. Из них в Житомире - 20 случаев.
Оперативную информацию предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины».
Всего в Житомирской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 2 233 человек.
Случаи инфицирования COVID-19 зафиксированы:
- г. Житомир - 824, из которых 20 новых случаев;
- Житомирский - 260, из которых 6 новых случаев;
- Коростенский - 211, из которых 12 новых случаев;
- Любарский - 151, из которых 3 новых случая;
- Бердичевский - 191, из которых 2 новых случая;
- Малинский - 77;
- Черняховский - 76;
- Коростышевский - 63;
- Андрушевский - 52, из которых 1 новый случай;
- Новоград-Волынский - 87;
- Чудновский - 43, из которых 3 новых случая;
- Лугинский - 24;
- Романовский - 62, из которых 10 новых случаев;
- Радомышльский - 25;
- Попельнянский - 30, из которых 2 новых случая;
- Пулинский - 32, из которых 1 новый случай;
- Олевский - 23, из которых 2 новых случая;
- Барановский - 14, из которых 1 новый случай;
- Ружинский - 12;
- Овручский - 26, из которых 1 новый случай;
- Хорошевский - 11;
- Народичский - 9;
- Емильчинский - 20, из которых 2 новых случая;
- Брусиловский - 9, из которых 1 новый случай.
Переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1 621 пациент. Случаи выздоровления в течение суток:
- Бердичевский - 5;
- Малинский - 2;
- Романовский 1;
- Чудновский - 1;
- г. Житомир - 13.
От осложнений, вызванных COVID-19, от начала пандемии умерло 49 жителей Житомирской области.