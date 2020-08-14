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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 14 » 10:17:19

В Житомирской области абсолютный антирекорд больных COVID-19

Сегодня, 10:17:19 628 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области абсолютный антирекорд больных COVID-19

 За прошедшие сутки, 13 августа, в Житомирской области зафиксирован абсолютный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 67 новых случаев. Из них в Житомире - 20 случаев.

Оперативную информацию предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Всего в Житомирской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 2 233 человек.

Случаи инфицирования COVID-19 зафиксированы:
 
  • г. Житомир - 824, из которых 20 новых случаев;
  • Житомирский - 260, из которых 6 новых случаев;
  • Коростенский - 211, из которых 12 новых случаев;
  • Любарский - 151, из которых 3 новых случая;
  • Бердичевский - 191, из которых 2 новых случая;
  • Малинский - 77;
  • Черняховский - 76;
  • Коростышевский - 63;
  • Андрушевский - 52, из которых 1 новый случай;
  • Новоград-Волынский - 87;
  • Чудновский - 43, из которых 3 новых случая;
  • Лугинский - 24;
  • Романовский - 62, из которых 10 новых случаев;
  • Радомышльский - 25;
  • Попельнянский - 30, из которых 2 новых случая;
  • Пулинский - 32, из которых 1 новый случай;
  • Олевский - 23, из которых 2 новых случая;
  • Барановский - 14, из которых 1 новый случай;
  • Ружинский - 12;
  • Овручский - 26, из которых 1 новый случай;
  • Хорошевский - 11;
  • Народичский - 9;
  • Емильчинский - 20, из которых 2 новых случая;
  • Брусиловский - 9, из которых 1 новый случай.

Переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1 621 пациент. Случаи выздоровления в течение суток:
 
  • Бердичевский - 5;
  • Малинский - 2;
  • Романовский 1;
  • Чудновский - 1;
  • г. Житомир - 13.

От осложнений, вызванных COVID-19, от начала пандемии умерло 49 жителей Житомирской области.
Тэги: коронавирус, статистика, Житомирская область
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