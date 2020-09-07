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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 7 » 12:19:32

В Житомирской области еще 5 летальных случаев от коронавируса: все люди имели сопутствующие патологии

Вчера, 12:29:32 1167 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области еще 5 летальных случаев от коронавируса: все люди имели сопутствующие патологии

 В течение выходных в Житомирской области зарегистрировано еще 5 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 69-летняя жительница г. Житомира, 66-летняя жительница Бердичевского района, 72-летний житель, 69-летний житель и 72-летняя жительница Коростенского района.
 

"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - отмечают в ОГА.


Сейчас на Житомирщине зарегистрировано 74 летальных исхода от COVID-19. Больше всего в городе Житомире, Житомирском, Коростенском и Бердичевском районах.

По данным Житомирского областного лабораторного центра по состоянию на 7 сентября в области всего зарегистрировано 3746 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки 68 случаев.
Тэги: коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:24:35, Вчера [Материал]
-5

Видать окурки хотят ввести короновирус (карантин) на выборы и не понимают того . что люди их не боятся вообще. Наш страх сгорел в огне Майдана.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 02:02:19, Сегодня [Материал]
0

В статье же написано: от осложнений, вызванных короной. Т.е. умерли не от короны, но записали в статистику смертей от короны. Обычная манипуляция.
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