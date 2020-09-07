В Житомирской области еще 5 летальных случаев от коронавируса: все люди имели сопутствующие патологии

В течение выходных в Житомирской области зарегистрировано еще 5 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 69-летняя жительница г. Житомира, 66-летняя жительница Бердичевского района, 72-летний житель, 69-летний житель и 72-летняя жительница Коростенского района.
"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее", - отмечают в ОГА.
Сейчас на Житомирщине зарегистрировано 74 летальных исхода от COVID-19. Больше всего в городе Житомире, Житомирском, Коростенском и Бердичевском районах.
По данным Житомирского областного лабораторного центра по состоянию на 7 сентября в области всего зарегистрировано 3746 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки 68 случаев.