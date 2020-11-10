Коронавирусом болеют 8 305 жителей Житомирской области – официальная статистика

В Житомирской области за минувшие сутки, 9 ноября, подтверждено 646 новых случаев заболевания коронавирусом, 162 из них - в Житомире.
Оперативную информацию "ЖЖ
" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья
.
С начала года всего подтверждено в области 19 616 случаев, из них выздоровели 10 584 человека (213 за прошедшие сутки).
По состоянию на 10 ноября на Житомирщине 8 305 активных больных коронавирусом
. Больше всего в Житомире - 2 541 человек.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 7 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 315 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 66,7% коек.
Ситуация с COVID-19 на Житомирщине
Дальше, читаем - занятость коек больниц первой волны всего 66.7%. А еще недавно нам несколько дней рассказывали, что вот-вот почти уже 100% (я не помню точную цифру, там за 90% было) занятость койко-мест. И тут получается, что с каждым днем ситуация ухудшается, а койко-места освобождаются? Это как понимать то? Где-то ездят нам по ушам, либо непонятно зачем начинают массово выписывать из больницы людей, к-рые скорее всего еще болеют.