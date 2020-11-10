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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 10 » 11:53:29

Коронавирусом болеют 8 305 жителей Житомирской области – официальная статистика

Сегодня, 12:10:29 202 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирусом болеют 8 305 жителей Житомирской области – официальная статистика

 В Житомирской области за минувшие сутки, 9 ноября, подтверждено 646 новых случаев заболевания коронавирусом, 162 из них - в Житомире.

Оперативную информацию "ЖЖ" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

С начала года всего подтверждено в области 19 616 случаев, из них выздоровели 10 584 человека (213 за прошедшие сутки).

По состоянию на 10 ноября на Житомирщине 8 305 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 541 человек.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 7 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 315 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 66,7% коек.
 

Ситуация с COVID-19 на Житомирщине


 
Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 16:52:55, Сегодня [Материал]

Вчера цифра была 8291, сегодня 8305, т.е. +14 человек за сутки, на всю область. Пока не критические цифры даже и близко.
Дальше, читаем - занятость коек больниц первой волны всего 66.7%. А еще недавно нам несколько дней рассказывали, что вот-вот почти уже 100% (я не помню точную цифру, там за 90% было) занятость койко-мест. И тут получается, что с каждым днем ситуация ухудшается, а койко-места освобождаются? Это как понимать то? Где-то ездят нам по ушам, либо непонятно зачем начинают массово выписывать из больницы людей, к-рые скорее всего еще болеют.
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