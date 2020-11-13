В Украине отменен адаптивный карантин и введен локдаун выходного дня: список всех запретов

Кабмин обнародовал текст постановления об усилении карантина в Украине. В частности, о введении карантина выходного дня, времени для пенсионеров, а также введении ограничений, касающихся оранжевой зоны карантина, на все регионы страны.
Таким образом в Украине отменили адаптивный карантин
. Отныне в будни и на выходные будут действовать разные карантинные ограничения.
Карантин с понедельника по пятницу
Запрещается:
- проведение всех массовых культурных, концертных, социальных, религиозных, рекламных мероприятий с участием более 20 человек; деятельность театров и кинотеатров, заполненностью кинозалов или залов более 50% мест; деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м.
- осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве больше, чем количество мест для сидения, что предусмотрено технической характеристикой.
- посещение учебных заведений соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования; посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;
- проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации.
Кроме того, вводится полный запрет на проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов. В то же время рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям выделить 2 часа - с 10:00 до 12:00 или в другое время дня - для приоритетного обслуживания граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.
Карантин в субботу и воскресенье
В период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника
на территории Украины с 14 ноября по 30 ноября 2020 года запрещается:
- принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания - баров, ресторанов, кафе и тому подобное. Возможна будет торговля на вынос;
- принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах, других учреждениях развлекательной деятельности;
- запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами;
- не будут работать учреждения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия, кроме работы субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений;
- будет запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.
То есть в такие дни будут работать только продуктовые магазины, аптеки и ветаптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.