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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 26 » 10:25:31

COVID-19 на Житомирщине: в течение трех дней фиксируют больше выздоровевших, чем заболевших

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COVID-19 на Житомирщине: в течение трех дней фиксируют больше выздоровевших, чем заболевших

 Трое суток подряд в Житомирской области количество людей, которые выздоровели от коронавируса, превышает количество новых больных. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным центром общественного здоровья.

Так, за минувшие сутки, 25 ноября, на Житомирщине зафиксировали 557 новых случаев COVID-19, в тоже время 613 человек выздоровели.

24 ноября было 211 новых больных и 776 выздоровевших, а 23 ноября - 192 и 777 соответственно.

По состоянию на 26 ноября в Житомирской области продолжают болеть коронавирусом 10 400 человек. Больше всего больных в Житомире - 3 291 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, за сутки умерли 9 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 476 жителей Житомирщины.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
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