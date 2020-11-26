COVID-19 на Житомирщине: в течение трех дней фиксируют больше выздоровевших, чем заболевших

Трое суток подряд в Житомирской области количество людей, которые выздоровели от коронавируса, превышает количество новых больных. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным центром общественного здоровья
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Так, за минувшие сутки, 25 ноября, на Житомирщине зафиксировали 557 новых случаев COVID-19, в тоже время 613 человек выздоровели.
24 ноября было 211 новых больных и 776 выздоровевших, а 23 ноября - 192 и 777 соответственно.
По состоянию на 26 ноября в Житомирской области продолжают болеть коронавирусом 10 400 человек. Больше всего больных в Житомире - 3 291 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, за сутки умерли 9 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 476 жителей Житомирщины.