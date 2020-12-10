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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 10 » 11:34:06

Более 8000 жителей Житомирской области продолжают болеть COVID-19 – официальная статистика

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Более 8000 жителей Житомирской области продолжают болеть COVID-19 – официальная статистика

 В Житомирской области за минувшие сутки, 9 декабря, подтверждено 489 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию "ЖЖ" предоставил Житомирский областной лабораторный центр.

С начала года всего подтверждено в области 32 987 случаев, из них выздоровели 23 845 человек.

По состоянию на 10 декабря на Житомирщине 8 588 активных больных коронавирус, больше всего в Житомире - 3 141 человек.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 5 человек:
 
  • 63-летний житель Романовского района;
  • 77-летняя жительница города Житомир;
  • 64-летний житель Житомирского района;
  • 80-летний житель Коростенского района;
  • 66-летний житель Любарского района.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 554 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 35,2% коек.
 

Статистика на 10 декабря

Тэги: Житомирская область, статистика, коронавирус
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