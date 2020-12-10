Более 8000 жителей Житомирской области продолжают болеть COVID-19 – официальная статистика

В Житомирской области за минувшие сутки, 9 декабря, подтверждено 489 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию "ЖЖ
" предоставил Житомирский областной лабораторный центр.
С начала года всего подтверждено в области 32 987 случаев, из них выздоровели 23 845 человек.
По состоянию на 10 декабря на Житомирщине 8 588 активных больных
коронавирус, больше всего в Житомире - 3 141 человек.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 5 человек:
- 63-летний житель Романовского района;
- 77-летняя жительница города Житомир;
- 64-летний житель Житомирского района;
- 80-летний житель Коростенского района;
- 66-летний житель Любарского района.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 554 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 35,2% коек.
Статистика на 10 декабря