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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 11 » 11:43:59

За последние сутки коронавирус преодолели 590 жителей Житомирской области

Сегодня, 11:43:59 382 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За последние сутки коронавирус преодолели 590 жителей Житомирской области

 По состоянию на 11 декабря в Житомирской области выявлено 8408 активных больных COVID-19. Оперативную информацию "Журналу Житомира" предоставил Житомирский областной лабораторный центр.

В течение суток подтверждено 414 новых случаев, 590 человек выздоровели.

Наибольшее количество больных в г. Житомир (3058), Житомирском (800), Бердичевском (613) районах.

От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 4 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 558 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 32,6% коек.

Ситуация в Украине


В Украине по состоянию на 11 декабря зафиксировано 13371 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

За прошедшие сутки:
 
  • госпитализированы - 2846 человек;
  • летальных случаев - 285;
  • выздоровели - 15327 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 60847 (в том числе методом ПЦР - 39519, методом ИФА - 21328).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
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