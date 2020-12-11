За последние сутки коронавирус преодолели 590 жителей Житомирской области

По состоянию на 11 декабря в Житомирской области выявлено 8408 активных больных COVID-19. Оперативную информацию "Журналу Житомира
" предоставил Житомирский областной лабораторный центр.
В течение суток подтверждено 414 новых случаев, 590 человек выздоровели.
Наибольшее количество больных в г. Житомир (3058), Житомирском (800), Бердичевском (613) районах.
От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 4 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 558 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 32,6% коек.
Ситуация в Украине
В Украине по состоянию на 11 декабря зафиксировано 13371 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.
За прошедшие сутки:
- госпитализированы - 2846 человек;
- летальных случаев - 285;
- выздоровели - 15327 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 60847 (в том числе методом ПЦР - 39519, методом ИФА - 21328).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.