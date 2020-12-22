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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 22 » 10:35:21

Пандемия COVID-19: за сутки на Житомирщине зафиксировали всего 36 новых случаев

Сегодня, 10:46:21 262 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пандемия COVID-19: за сутки на Житомирщине зафиксировали всего 36 новых случаев

 В Житомирской области в течение 21 декабря подтверждено 36 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию "ЖЖ" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

С начала года всего подтверждено в области 36 810 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в Житомирской области 589 человек выздоровели, 125 из них - в Житомире. Общее количество выздоровевших - 28 887 человек.

По состоянию на 22 декабря на Житомирщине 7 308 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 714 человек.

К сожалению, 22 декабря было сообщено о еще 4 летальных случаях. С начала пандемии коронавирус унес жизни 615 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 32,5% коек.
 

Статистика на 22 декабря

Тэги: коронавирус, статистика
Комментариев: 2
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 11:42:49, Сегодня [Материал]
0

Наверняка просто тестировали меньше, как-то уж очень мало. С другой стороны, сограждане уже где-то неделю как начали более аккуратно\часто масками пользоваться в тех же маршрутках, какой-то эффект именно сейчас должен прийти...
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 12:29:42, Сегодня [Материал]
0

Все равно странно, тут видимо распределение по дням не точное. Один день - 20, второй 500, вот сегодня 36, не удивлюсь если завтра будет 400-500. Скорее всего в среднем упало, и нужно считать (500 + 36)/2
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