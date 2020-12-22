Пандемия COVID-19: за сутки на Житомирщине зафиксировали всего 36 новых случаев

В Житомирской области в течение 21 декабря подтверждено 36 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию "ЖЖ
" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.
С начала года всего подтверждено в области 36 810 случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки в Житомирской области 589 человек выздоровели, 125 из них - в Житомире. Общее количество выздоровевших - 28 887 человек.
По состоянию на 22 декабря на Житомирщине 7 308 активных больных коронавирусом
. Больше всего в Житомире - 2 714 человек.
К сожалению, 22 декабря было сообщено о еще 4 летальных случаях. С начала пандемии коронавирус унес жизни 615 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 32,5% коек.
Статистика на 22 декабря