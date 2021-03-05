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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 5 » 12:39:32

Почти 2000 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 5 марта

Сегодня, 13:01:32 615 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почти 2000 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 5 марта

 В Житомирской области по состоянию на 5 марта 7519 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 1997 жителей.

За прошедшие сутки подтверждено 695 новых случаев, 215 человек выздоровели.

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 6 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 867 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 42,44% коек. 
 

Статистика на 5 марта

Тэги: Житомир, коронавирус, статистика
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Комментариев: 1
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:18:40, Сегодня [Материал]

А Евгений Архипенко "Artmaker" говорит, что они все симулянты и никакого ковида не существует. Кому верить?
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