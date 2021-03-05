Почти 2000 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 5 марта

В Житомирской области по состоянию на 5 марта 7519 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике
, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 1997 жителей.
За прошедшие сутки подтверждено 695 новых случаев, 215 человек выздоровели.
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 6 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 867 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 42,44% коек.
Статистика на 5 марта