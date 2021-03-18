Житомирская область – лидер по количеству новых случаев COVID-19

В Украине за 17 марта обнаружили 15 053 новых больных COVID-19. Среди заболевших - 744 ребенка и 425 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской области (1398 человек). Также среди лидеров Киев (1092), Львовская (1092), Одесская (997) и Хмельницкая (800) области.
По состоянию на 18 марта на Житомирщине зарегистрировано 13537 активных больных коронавирусом.
Выздоровели в стране в течение суток 6514 человек, а в больницу попали - 4376. Умерли 267 пациентов, 9 из них - жители Житомирской области.
Как сообщалось, в больницах Житомира осталось около 130 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом. Если количество зараженных не будет уменьшаться, то этих коек хватит лишь на неделю
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