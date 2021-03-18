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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 18 » 09:43:00

Житомирская область – лидер по количеству новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:44:00 1012 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область – лидер по количеству новых случаев COVID-19

 В Украине за 17 марта обнаружили 15 053 новых больных COVID-19. Среди заболевших - 744 ребенка и 425 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской области (1398 человек). Также среди лидеров Киев (1092), Львовская (1092), Одесская (997) и Хмельницкая (800) области.

По состоянию на 18 марта на Житомирщине зарегистрировано 13537 активных больных коронавирусом.

Выздоровели в стране в течение суток 6514 человек, а в больницу попали - 4376. Умерли 267 пациентов, 9 из них - жители Житомирской области.

Как сообщалось, в больницах Житомира осталось около 130 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом. Если количество зараженных не будет уменьшаться, то этих коек хватит лишь на неделю.

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
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Комментариев: 2
Dezmond
1 Евгений (Dezmond)   • 10:13:49, Сегодня [Материал]

Их статистика мягко говоря вызывает большие сомнения:
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15 березня:
Проведено досліджень - 27 598
Житомирська область – 778 випадків
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16 березня:
Проведено досліджень - 76 509
Житомирська область – 130 випадків
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17 березня:
Проведено досліджень - 121 144
Житомирська область – 482 випадки
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18 березня:
Проведено досліджень - 118 780
Житомирська область – 1 398 випадків
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Очень странный разброс по кол-ву проведенных тестов и положительных результатов.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:28:26, Сегодня [Материал]

cat /dev/urandom
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