Сергей Швец: В следующем сезоне ФК «Полесье» удивит всю страну

Капитан житомирского ФК "Полесье" и герой 28-го тура в Первой лиге Сергей Швец поделился впечатлениями от победы над Горняком-Спорт (3:2)
, а также рассказал об амбициозных планах команды на заключительную часть сезона.
Интервью с игроком "Полесья" опубликовали на сайте Профессиональной футбольной лиги
.
- Насколько серия из пяти подряд матчей без побед давила на команду?
- Каждая команда решает свои локальные задачи. В некоторых матчах выглядели неплохо, но не могли достичь результата. Важно, что смогли сделать правильные выводы и наконец победили.
- Ваша команда активно начала игру. Приготовили для соперника сюрприз?
- Сергей Шищенко акцентировал на активной игре с первых минут. Важно было со старта встречи захватить инициативу, прессинговать соперника. На предматчевой тренировке отрабатывали стандарты и это принесло нам результат. Стоит отметить качественную работу тренерского штаба, который в совершенстве разобрал игру соперника.
- После удаления Тимошенко на 24-й минуте стало играть проще?
- Считаю, что, наоборот, это удаление сыграло с нами злую шутку. Потеряли концентрацию и начали забывать о защите и нас за это наказали. Важно, что вовремя смогли собраться и вырвали победу.
- На 33-й минуте Коваль открыл счет. Возможно, этот мяч несколько успокоил команду?
- В таких матчах один забитый мяч обычно ничего не решает. Необходимо было увеличивать свое преимущество, чтобы чувствовать себя комфортнее. Соперник провел блестящую контратаку и сравнял счет, поэтому вынуждены были начинать все сначала во втором тайме.
- Пропущенный от Чепелюка гол в раздевалку добавил вам спортивной злости? Понимали, что во втором тайме будет непросто?
- Этот пропущенный мяч разозлил нас и еще больше мотивировал. Тренер в перерыве отметил, что стоит продолжать играть в свой футбол и тогда сможем победить. Важно было во втором тайме агрессивно играть впереди, постоянно прессинговать соперника. В то же время, стоило не забывать о защите, ведь Горняк-Спорт прекрасно играет на контратаках. Стремились порадовать собственных болельщиков и нам это удалось.
- На 61-й минуте Лукас вывел Горняк-Спорт вперед. Что произошло в том эпизоде?
- Лукас - хитрый футболист, против которого сложно играть. Он на протяжении всего матча был незаметным, ожидал своего шанса. Когда потеряли концентрацию, то бразилец этим тут же воспользовался. Именно в этом и проявляется класс нападающего. Вообще, хорошо что пропустили мяч, ведь он разозлил нашу команду.
- На 89-й минуте вы реализовали пенальти, тем самым принесли победу команде. Насколько в психологическом плане вам было непросто в том эпизоде? Какие эмоции испытывали?
- Понимали, что времени осталось немного и нужно максимально активно играть впереди. Нас устраивала только победа. Счастлив, что смог справиться с эмоциями и забил победный мяч. Именно такие победы нужны команде, чтобы чувствовать себя в следующих матчах увереннее.
- Согласны с тем, что одним из героев матча стал Антон Яшков, сыгравший просто блестяще?
- Всегда приятно, когда в команде есть вратарь, который может выручить в ключевых эпизодах. Антон умело руководит защитниками. Считаю, что он заслуживал звание лучшего игрока матча. В общем, вся наша команда - герои.
- Сам матч вызвал у болельщиков футбольную эйфорию в качестве игры?
- Болельщики сказали, что давно не испытывали таких эмоций от матча. Приятно, что смогли порадовать своих фанатов, которые всегда поддерживают команду. Считаю, что в следующем сезоне Полесье удивит всю страну. Будем бороться за более высокие позиции.
- В функциональном плане чувствуете в себе силы на заключительную часть сезона?
- Тренер сказал, что должны достойно завершить сезон. Играть только на победу. Полесье в матчах против Николаева и будет Оболони диктовать свои условия, играть первым номером. Убежден, что легко с нами не будет любому сопернику.
Напомним, 5 июня житомиряне на выезде сыграют с ФК "Николаев". В заключительном матче чемпионата, 12 июня, "Полесье" примет в Житомире столичную "Оболонь".