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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 12 » 15:23:54

Мэрия назвала количество сovid-пациентов, госпитализированных в житомирские больницы

Сегодня, 15:23:54 514 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия назвала количество сovid-пациентов, госпитализированных в житомирские больницы

 По состоянию на 12 октября в городских больницах Житомира 352 больных коронавирусом, еще 16 пациентов в областной детской больнице. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским горсоветом.

Отмечается, что в больнице №1 сейчас 175 ковид-пациентов, а в больнице №2 - 177.




За последние сутки в медицинские учреждения Житомира госпитализирован 41 человек. Также зафиксировано 4 смерти.

По информации областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, в Житомире 2048 активных больных COVID-19.


Тэги: Житомир, статистика, коронавирус
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 18:01:22, Сегодня [Материал]

Грубо говоря, из тех 2048 человек всего 17% лежит в больнице.

В прошлом году в области население было 1.2 млн. Сейчас болеет по области 7334, и в процентах это аж 0.61% населения области.

Ок, коронавирус есть, знаем. Вот только с такими цифрами, как-то сложно увидеть, где же тут эпидемия)

Только не нужно рассказывать про нагрузку на койко места и прочее. 2 года нам рассказывают про эпидемию, и что сделано за 2 года, кроме того что насильно начали загонять колоться? Вон Китай за месяцы сделал больше чем вся страна за 2 года. Страна Квартал95.
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