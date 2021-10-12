Мэрия назвала количество сovid-пациентов, госпитализированных в житомирские больницы

По состоянию на 12 октября в городских больницах Житомира 352 больных коронавирусом, еще 16 пациентов в областной детской больнице. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные
Житомирским горсоветом.
Отмечается, что в больнице №1 сейчас 175 ковид-пациентов, а в больнице №2 - 177.
За последние сутки в медицинские учреждения Житомира госпитализирован 41 человек. Также зафиксировано 4 смерти.
По информации
областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, в Житомире 2048 активных больных COVID-19.