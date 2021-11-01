В больницах Житомира почти шесть сотен больных коронавирусом

Житомирская областная больница с 29 октября принимает больных с коронавирусом. По состоянию на 1 ноября в медицинском учреждении 152 ковид-пациента.
Как сообщили в горсовете
, за последние сутки в больницу госпитализировали 44 человека.
По состоянию на утро в житомирских больницах 599 больных COVID-19. Больше всего коек занято в Городской больнице №2.
По информации
аналитического центра медицинской статистики, в Житомире всего 5670 активных ковид-больных.
Напомним, в Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского для лечения больных коронавирусом перепрофилировали шесть отделений
, в которых развернули 200 коек.