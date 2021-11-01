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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 1 » 13:23:35

В больницах Житомира почти шесть сотен больных коронавирусом

Сегодня, 13:23:35 670 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больницах Житомира почти шесть сотен больных коронавирусом

 Житомирская областная больница с 29 октября принимает больных с коронавирусом. По состоянию на 1 ноября в медицинском учреждении 152 ковид-пациента.

Как сообщили в горсовете, за последние сутки в больницу госпитализировали 44 человека.



По состоянию на утро в житомирских больницах 599 больных COVID-19. Больше всего коек занято в Городской больнице №2.

По информации аналитического центра медицинской статистики, в Житомире всего 5670 активных ковид-больных.



Напомним, в Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского для лечения больных коронавирусом перепрофилировали шесть отделений, в которых развернули 200 коек.
Тэги: Житомир, коронавирус, больница, статистика
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:16:31, Сегодня [Материал]

Опять статистика. Всё лето молчали и вот опять. Кстати когда всемирная медецина сделает вакцину от короля всех болезней -РАКА? 1000 лет он кошмарит людей. а на него никто не обращает внимания
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