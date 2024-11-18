У Сумах 11 загиблих, у Одесі - 10. Чому Росія посилила ракетні обстріли по містам Украіни?

У Сумах після влучання балістичною ракетою по багатоповерхівці загинуло 11 людей, з них двоє дітей, повідомила місцева влада. Обстріл стався у неділю ввечері - ракета влучила у житловий будинок, де різні поранення отримали 84 людини, з них 11 дітей.

"Пошкоджені будинки, транспортні засоби, розбите скло всюди… Недільний вечір для міста Сум став пеклом, трагедією, які принесла на нашу землю Росія", – прокоментував з місця події ситуацію начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Станом на ранок у реанімації перебувало 11 людей, з них 6 дітей, написали у військовій адміністрації.

Там пояснили, що росіяни застосували балістичні ракети у касетному спорядженні, а вони мають велику вражаючу дію.

За інформацією Повітряних сил, військові РФ застосували ракету "Іскандер-М".

На фото і відео видно вогонь у будинку та зруйновані вікна. За словами мера Андрія Кобзара, ракета прилетіла "в центр двору".

Автор фото,ДСНС У будинках навколо не залишилося цілих вікон

"Мої співчуття родинам та близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", - сказав про обстріл у Сумах президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Вночі також росіяни поцілили балістикою по критичній інфраструктурі міста - Суми залишилися без світла.

Останніми місяцями Суми та область стали обстрілювати частіше. Через це багато міст та сіл мають постійні перебої з електрикою та опаленням.

Чому Росія обстрілює Сумщину

На регіон, який межує з Бєлгородською і Курською областю Росії, летять дрони, ракети, керовані авіаційні бомби, які завдають великих ушкоджень. Туди також досягає російська артилерія.

Починаючи з серпня, коли ЗСУ почали операцію в Курській області, обстріли Сумщини дійсно активізувалися, каже ВВС Україна військовий експерт Михайло Жирохов.

"Для росіян удари по тилових районах є одними з пріоритетних, щоб знищити логістику угрупувань. Тому вони стріляють не тільки по самих Сумах, а по всій області", - каже експерт.

Весною цього року, коли росіяни почали повторний наступ на Харківську область, російський президент Володимир Путін охарактеризував це як спроби створити "буферну зону" на українській території, нібито щоб захистити Бєлгород від українських ударів.

Жирохов каже, що сил та засобів, щоб створити "буферну зону" на Сумщині, в росіян "абсолютно точно немає".

Натомість вони під час обстрілів "знищують інфраструктуру, намагаються знайти склади, розташування особового складу, позиції ППО", додає експерт.

"Те, що (під час цих обстрілів – Ред.) росіяни попадають по місцевих – на жаль, їхня стандартна практика, але я поки що не бачу, щоб це було цілеспрямовано, от як на Чернігівщині, де населення цілеспрямовано витісняють з прикордонних населених пунктів", – каже Жирохов.

Аналітик центру Разумкова Олексій Мельник каже ВВС Україна, що не бачив статистики, яка би виділяла Суми з інших прикордонних міст.

Про посилення обстрілів можна так само сказати і про прифронтовий Харків, і про Одесу, і про Запоріжжя, каже він.

Почастішали також обстріли дронами по всій Україні кожної ночі.

При цьому експерт припускає, що ці обстріли Сум можна пов'язувати із Курською операцією. "Але небезпека в таких міркуваннях в тому, і такий наратив просувають росіяни, що нібито якби не Курська операція, то Суми би не обстрілювали. Але це неправда", – підсумовує Мельник.

Ракетна атака на Одесу, є загиблі, палають авто

Росіяни здійснили ракетну атаку на Одесу. Військова адміністрація повідомляє вже про 10 загиблих і 39 поранених, дехто у важкому стані.

Серед загиблих - сім поліцейських, медик та два місцевих жителі, повідомили в поліції області.

Серед постраждалих - четверо дітей віком 7,10 та двоє 11 років, написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, через атаку постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

"Йде пожежа. Горить один житловий будинок, далі ще один. Ще одна ракета, яка не розірвалася, - просто в будівлю одного з навчальних закладів. Просто жах", - сказав на відео у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, який зараз перебуває в Одесі.

На фото та відео, які поширюють у соцмережах, видно пожежі, дим, на вулицях лежать тіла людей.

"Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах", - заявив мер міста Геннадій Труханов.

Автор фото,ДСНС Відомо про десятки постраждалих

"Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю", - повідомив президент Володимир Зеленський, який відреагував на події в Одесі.

Пізніше у Повітряних силах пояснили, що росіяни атакували Одесу балістичною ракетою, яку збила ППО.

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - зазначили військові.

Російське агентство "РИА Новости" з посиланням на джерела "в підпіллі" каже, що удар завдали "по готелю-гуртожитку, де проживали українські військові".

Російське міноборони поки що не надало офіційних коментарів.

Одеса регулярно потерпає від російських обстрілів, туди швидко долітають як дрони, так і крилаті ракети, а також балістичні ракети.

У понеділок місто також потерпає від нестачі електроенергії після масованої атаки Росії на Україну в неділю 17 листопада.

Вранці в понеділок стало також відомо про 11 загиблих в прикордонному місті Суми, куди Росія ввечері в неділю поцілила балістичною ракетою.

Автор фото,ДСНС Росія регулярно обстрілює Одесу

Коментуючи події в Одесі та останніх кількох днів, Зеленський додав, що "це не випадкові удари - це показові удари".

"Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів, Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - сказав він.