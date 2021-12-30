Водительские права, техпаспорта и студенческие в «Дія» приравняли к бумажным

Водительские права, техпаспорт и студенческий билет в приложении "Дія" приравняли к бумажным. Правительство одобрило соответствующие постановления, об этом сообщает Минцифра
.
С 2019 года эти документы были действительны лишь в рамках экспериментальных проектов, которые успешно себя зарекомендовали.
«Водительские права, техпаспорт и студенческий в Дія теперь принимаются на уровне с бумажными. Мы сделали первый большой шаг к внедрению электронных документов в Украине в августе, когда запустили цифровые паспорта. Теперь благодаря принятому закону о режиме paperless в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в Дія»
, — отметил Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинцы уже сформировали 751 тысячу е-студенческих. А также 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.