В приложении «Дія» появится новая услуга для автомобилистов - «шеринг» техпаспорта

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в приложении "Дія" новой услуги для водителей - "шеринг" техпаспорта. Об этом он написал в Telegram
.
"Например, вы сможете за пару кликов поделиться документом со своим мужем или женой"
, - пояснил он.
По его словам, услуга уже в бета-тесте. Услуга будет презентована 8 февраля на Diia Summit - онлайн-презентации новых электронных услуг.
Как пояснили
в "Дії", услуга надлежащего пользователя создана, чтобы украинцы могли передать право на пользование своим авто другому человеку.
"Эта услуга пригодится вам, учитывая новые правила для водителей и появление фото- и видеофиксации. С надлежащим пользователем ответственность за нарушение ПДД будет нести именно водитель авто, а не владелец. Раньше назначить должного пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в Дії за несколько кликов", – говорится в сообщении.
Что нужно для участия в бета-тесте:
- паспорт в Дії — заграничный или ID-карта
- для владельца: техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь
- для должного пользователя: водительское удостоверение соответствующей категории.
Заявление на надлежащего пользователя в Дії должны подавать 2 человека – владелец авто и водитель, желающий стать пользователем.
Чтобы зарегистрироваться на тестирование бета, нужно оставить свои контактные данные по ссылке: https://team2.diia.gov.ua
.
Позже придет письмо с пошаговыми инструкциями на почту.