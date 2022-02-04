В приложении «Дія» появится новая услуга для автомобилистов - «шеринг» техпаспорта

"Эта услуга пригодится вам, учитывая новые правила для водителей и появление фото- и видеофиксации. С надлежащим пользователем ответственность за нарушение ПДД будет нести именно водитель авто, а не владелец. Раньше назначить должного пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в Дії за несколько кликов", – говорится в сообщении.