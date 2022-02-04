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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2022 » Февраль » 4 » 16:26:46

В приложении «Дія» появится новая услуга для автомобилистов - «шеринг» техпаспорта

Сегодня, 16:26:46 345 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В приложении «Дія» появится новая услуга для автомобилистов - «шеринг» техпаспорта

 Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в приложении "Дія" новой услуги для водителей - "шеринг" техпаспорта. Об этом он написал в Telegram.

"Например, вы сможете за пару кликов поделиться документом со своим мужем или женой", - пояснил он.

По его словам, услуга уже в бета-тесте. Услуга будет презентована 8 февраля на Diia Summit - онлайн-презентации новых электронных услуг.

Как пояснили в "Дії", услуга надлежащего пользователя создана, чтобы украинцы могли передать право на пользование своим авто другому человеку.
 

"Эта услуга пригодится вам, учитывая новые правила для водителей и появление фото- и видеофиксации. С надлежащим пользователем ответственность за нарушение ПДД будет нести именно водитель авто, а не владелец. Раньше назначить должного пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в Дії за несколько кликов", – говорится в сообщении.

 

Что нужно для участия в бета-тесте:

 
  • паспорт в Дії — заграничный или ID-карта
  • для владельца: техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь
  • для должного пользователя: водительское удостоверение соответствующей категории.

Заявление на надлежащего пользователя в Дії должны подавать 2 человека – владелец авто и водитель, желающий стать пользователем.

Чтобы зарегистрироваться на тестирование бета, нужно оставить свои контактные данные по ссылке: https://team2.diia.gov.ua.

Позже придет письмо с пошаговыми инструкциями на почту.
Тэги: техпаспорт, Дія
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