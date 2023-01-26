Россия нанесла массированный удар по Украине. ВСУ сбили 47 из 55 ракет и все иранские дроны

По Киеву выпустили 20 ракет

В воздушном пространстве Киева сегодня зафиксировали около 20 ракет, утверждают в Киевской городской военной администрации. Все они, по информации местных властей, были сбиты.

Взрывы, тем не менее, прозвучали в Днепровском и Голосеевском районах столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Голосеевском районе ракета попала в нежилое здание. В киевской администрации уточнили, на здание попали обломки сбитой ракеты. В результате падения ракет в Киеве один человек погиб, двое пострадали.

ВСУ сообщили, что ночью им удалось сбить и все запущенные российской армией 24 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Около 15 из них были сбиты над Киевской областью.

Известно о попаданиях в объекты инфраструктуры в Одесской, Винницкой и Киевской областях. В Днепропетровской области зафиксировали попадание ракеты в промышленное предприятие, компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении «высоковольтного оборудования» в Днепровском регионе. Взрывы ночью прозвучали также в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, прошлый массированный ракетный удар Украины был в субботу 14 января. Он же оказался одним из самых смертоносных за всю войну — в результате попадания в жилой дом в Днепре погибли 46 человек. Тогда перед запуском ракет по городам Украины также были запущены дроны.

После поставок западных систем ПВО Киев стал труднодостижим для российских ракет и беспилотников. Так, сегодня в четверг Россия нанесла два массированных удара по Украине. ВСУ сбили 47 из 55 выпущенных утром ракет и все запущенные ночью иранские дроны, заявил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.По сообщениям местных властей, все ракеты и дроны над Киевом были сбиты, что может свидетельствовать о том, что западные системы ПВО делают Киевскую область труднодосягаемой для российских атак.Комментируя ночную атаку беспилотников, глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что таким образом российская армия «хочет перегрузить систему ПВО». По всей видимости, это не сработало, поскольку большинство ракет в ходе последовавшей за ударами беспилотников ракетной атаки было сбито.Результаты работы систем ПВО могут говорить о том, что за счет поставок западных систем, центральная Украина — в том числе, Киевская область и сама столица — стали труднодостижимы для российских ракет и дронов.