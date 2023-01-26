Россия нанесла массированный удар по Украине. ВСУ сбили 47 из 55 ракет и все иранские дроны

После поставок западных систем ПВО Киев стал труднодостижим для российских ракет и беспилотников. Так, сегодня в четверг Россия нанесла два массированных удара по Украине. ВСУ сбили 47 из 55 выпущенных утром ракет и все запущенные ночью иранские дроны, заявил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.
По сообщениям местных властей, все ракеты и дроны над Киевом были сбиты, что может свидетельствовать о том, что западные системы ПВО делают Киевскую область труднодосягаемой для российских атак.
По Киеву выпустили 20 ракет
В воздушном пространстве Киева сегодня зафиксировали около 20 ракет, утверждают в Киевской городской военной администрации. Все они, по информации местных властей, были сбиты.
- Взрывы, тем не менее, прозвучали в Днепровском и Голосеевском районах столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Голосеевском районе ракета попала в нежилое здание. В киевской администрации уточнили, на здание попали обломки сбитой ракеты. В результате падения ракет в Киеве один человек погиб, двое пострадали.
- ВСУ сообщили, что ночью им удалось сбить и все запущенные российской армией 24 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Около 15 из них были сбиты над Киевской областью.
- Известно о попаданиях в объекты инфраструктуры в Одесской, Винницкой и Киевской областях. В Днепропетровской области зафиксировали попадание ракеты в промышленное предприятие, компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении «высоковольтного оборудования» в Днепровском регионе. Взрывы ночью прозвучали также в Запорожской и Херсонской областях.
Комментируя ночную атаку беспилотников, глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что таким образом российская армия «хочет перегрузить систему ПВО». По всей видимости, это не сработало, поскольку большинство ракет в ходе последовавшей за ударами беспилотников ракетной атаки было сбито.
Результаты работы систем ПВО могут говорить о том, что за счет поставок западных систем, центральная Украина — в том числе, Киевская область и сама столица — стали труднодостижимы для российских ракет и дронов.
Напомним, прошлый массированный ракетный удар Украины был в субботу 14 января. Он же оказался одним из самых смертоносных за всю войну — в результате попадания в жилой дом в Днепре погибли 46 человек. Тогда перед запуском ракет по городам Украины также были запущены дроны.