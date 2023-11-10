Мощный «прилет в логово» россиян в Скадовске: сообщают о десятке убитых офицеров ФСБ

В пока еще оккупированном РФ городе Скадовск Херсонской области в четверг, 9 ноября, был "прилет" в двухэтажное здание, в котором находилось так называемое "военное следственное управления Следственного комитета России в Скадовске".

Инцидент произошел по адресу ул. Портовая, 59, здание, в котором находились оккупанты, полностью уничтожено, сообщает ASTRA в Telegram, ссылаясь на сведения источников.

"В результате обстрела здание было полностью уничтожено. По данным источников..., 10 человек погибли, 11 ранены", - отмечается на канале.



ЦЧС сообщает, что около 09:30 в городе прогремело два мощных взрыва. По непроверенной информации, как сообщает ЦНС, удар пришелся по временному пункту дислокации одного из подразделений ФСБ. Сейчас на месте попадания работают службы оккупантов.

Подтвердили взрывы в оккупированном Скадовске

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что попадание было в районе здания бывшего колхоза на пересечении ул. Гагарина и Портовая.

"Радио Свобода" сообщает, что удар нанесли из HIMARS. Разрушен второй этаж здания. По информации российских и украинских источников, на которые ссылается издание, ликвидировали несколько российских высокопоставленных офицеров.

Следственный комитет России заявил, что "возбудил уголовное дело". СК РФ утверждает, что поврежден гражданский объект, есть погибшие и раненые.



