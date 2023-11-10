Мощный «прилет в логово» россиян в Скадовске: сообщают о десятке убитых офицеров ФСБ

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 10 » 13:03:57
В пока еще оккупированном РФ городе Скадовск Херсонской области в четверг, 9 ноября, был "прилет" в двухэтажное здание, в котором находилось так называемое "военное следственное управления Следственного комитета России в Скадовске".
Инцидент произошел по адресу ул. Портовая, 59, здание, в котором находились оккупанты, полностью уничтожено, сообщает ASTRA в Telegram, ссылаясь на сведения источников.
"В результате обстрела здание было полностью уничтожено. По данным источников..., 10 человек погибли, 11 ранены", - отмечается на канале.
ЦЧС сообщает, что около 09:30 в городе прогремело два мощных взрыва. По непроверенной информации, как сообщает ЦНС, удар пришелся по временному пункту дислокации одного из подразделений ФСБ. Сейчас на месте попадания работают службы оккупантов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что попадание было в районе здания бывшего колхоза на пересечении ул. Гагарина и Портовая.
"Радио Свобода" сообщает, что удар нанесли из HIMARS. Разрушен второй этаж здания. По информации российских и украинских источников, на которые ссылается издание, ликвидировали несколько российских высокопоставленных офицеров.
Следственный комитет России заявил, что "возбудил уголовное дело". СК РФ утверждает, что поврежден гражданский объект, есть погибшие и раненые.