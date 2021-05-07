Сколько житомирян болеют COVID-19: официальная статистика на 7 мая

В Житомире по состоянию на 7 мая 5 192 человека болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике
, за последние сутки в Житомире зафиксировали 60 новых случаев заболевания. В тоже время 190 человек выздоровели.
По информации Житомирского городского совета
, в больнице города за сутки госпитализировали 19 ковид-больных.
С начала пандемии COVID-19 унес жизни 458 житомирян.
В Житомирской области всего 13 582 активных больных коронавирусом. В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 33,79% коек.