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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 7 » 10:31:47

Сколько житомирян болеют COVID-19: официальная статистика на 7 мая

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Сколько житомирян болеют COVID-19: официальная статистика на 7 мая

 В Житомире по состоянию на 7 мая 5 192 человека болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, за последние сутки в Житомире зафиксировали 60 новых случаев заболевания. В тоже время 190 человек выздоровели.



По информации Житомирского городского совета, в больнице города за сутки госпитализировали 19 ковид-больных.

С начала пандемии COVID-19 унес жизни 458 житомирян.

В Житомирской области всего 13 582 активных больных коронавирусом. В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 33,79% коек.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомир
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