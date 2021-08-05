В Украине через две недели ожидают новую вспышку коронавируса — прогноз KSE

В Украине вспышка коронавируса может произойти в ближайшие две недели. Об этом свидетельствует прогноз Киевской школы экономики (KSE).
«Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течение ближайших двух недель», - прогнозирует руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
Согласно прогнозу, сейчас уже 20 регионов Украины демонстрируют рост количества госпитализаций. В зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, которые составляют половину всего роста госпитализаций в стране. По словам Ганиченка, в этих регионах существует наибольший риск вспышки заболеваемости. При этом колебания в сторону убывания госпитализаций демонстрируют Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области.
Кроме того, «беспрецедентно хорошим» в Украине остается коэффициент новых случаев заболевания на уровне 2,3%. Смертность в Украине занимает седьмую позицию среди стран Европы.
По уровню заболеваемости среди крупных европейских стран Украина продолжает находиться на привычной 13 отметке. Средний уровень заболеваемости в течение последних двух недель составляет 20 человек на 100 000 населения.
Постепенно растет занятость «ковидних» ресурсов. Реанимационные кровати заняты на 12%, «с кислородом» - на 9%, что является одним из самых низких показателей за этот год.
Наиболее рискованная ситуация в регионах Украины
Дельта распространяется по Украине - уже почти 150 случаев
Новый штамм Дельта активно распространяется по территории Украины. Уже обнаружили 143 случая заражений. Об этом сообщил в интервью Украинской радио заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.
"Несколько недель назад мы говорили о 17 случаев. Сейчас официально подтвержденных 143 случая на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - рассказал он.
Больше штамм распространен, по его словам, в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве.
Кузин подтвердил, что штамм Дельта распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации.
"Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от Дельты. Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенное. Даже при вспышке Дельты в разных странах, вакцинированы люди не попадали в больницы и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такого екстранавантаження именно на систему здравоохранения ", - сообщил он.
По его словам, в любом случае осенью Минздрав прогнозирует всплеск острых респираторных заболеваний, в том числе COVID-19.
Будут ли вакцины работать?
Текущие вакцины разработали для более ранних вариантов коронавируса, а это значит, что они могут не подходить для новых штаммов либо не работать так же хорошо.
Однако эксперты говорят, что они очень эффективны для защиты жизни и снижают риск серьезных заболеваний:
- Анализ, проведенный Службой общественного здравоохранения Англии, показал, что две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca были более чем 90% эффективные в случае госпитализации людей, инфицированных штаммом "Дельта".
- Доза, однако, была менее эффективной в предотвращении болезни, вызванной "Дельтой", по сравнению с тем, насколько хорошо она действовала против штамма "Альфа".
Врачи говорят, что для получения максимальной защиты от существующих и новых штаммов жизненно важно, чтобы люди прививались двумя дозами.