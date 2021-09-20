Житомирская ОГА сообщила, насколько загружены больницы больными COVID-19

По состоянию на 20 сентября на Житомирщине COVID-19 болеют 2238 человек. В течение суток подтверждено 150 новых случаев, информирует Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики
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Как сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА, в течение прошедшей недели (с 13 по 19 сентября) в области наблюдается значительное увеличение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Соответственно растет заполняемость коек в учреждениях здравоохранения Житомирской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 20 сентября заполненность коек больными коронавирусом составляла 42,57%
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В стационаре в медицинских учреждениях Житомирской области находились 458 человек, из них на кислородной поддержке - 236 и под аппаратами ИВЛ - 9.
На прошлой неделе 20 жителей области умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Преодолели болезнь 300 жителей Житомирщины.