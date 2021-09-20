Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 21 Сентября 2021    04:13:59
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 20 » 12:44:41

Житомирская ОГА сообщила, насколько загружены больницы больными COVID-19

Вчера, 12:44:41 873 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская ОГА сообщила, насколько загружены больницы больными COVID-19

 По состоянию на 20 сентября на Житомирщине COVID-19 болеют 2238 человек. В течение суток подтверждено 150 новых случаев, информирует Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.

Как сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА, в течение прошедшей недели (с 13 по 19 сентября) в области наблюдается значительное увеличение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Соответственно растет заполняемость коек в учреждениях здравоохранения Житомирской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.



По состоянию на 20 сентября заполненность коек больными коронавирусом составляла 42,57%.

В стационаре в медицинских учреждениях Житомирской области находились 458 человек, из них на кислородной поддержке - 236 и под аппаратами ИВЛ - 9.

На прошлой неделе 20 жителей области умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Преодолели болезнь 300 жителей Житомирщины.



 
Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus