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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 29 » 12:52:56

Коронавирус в Житомирской области: 1266 новых случаев, 27 человек умерли

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Коронавирус в Житомирской области: 1266 новых случаев, 27 человек умерли

 В Житомирской области продолжает расти количество больных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки, 28 октября, зарегистрировано 1266 новых лабораторно подтвержденных случаев. Такие данные предоставил Житомирский областной лабораторный центр.

По состоянию на 29 октября в Житомирской области 16 373 активных больных COVID-19. Выздоровели за сутки 527 человек.

К сожалению, 28 октября было сообщено о 27 летальных случаях.



На стационаре в медицинских учреждениях Житомирской области находятся 1767 человек. Загруженность коек – 67,51%.

За сутки в больницы Житомира госпитализировали 52 ковид-больных.



Тэги: коронавирус, статистика, Житомирская область
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