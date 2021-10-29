Коронавирус в Житомирской области: 1266 новых случаев, 27 человек умерли

В Житомирской области продолжает расти количество больных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки, 28 октября, зарегистрировано 1266 новых лабораторно подтвержденных случаев. Такие данные предоставил Житомирский областной лабораторный центр.
По состоянию на 29 октября в Житомирской области 16 373
активных больных COVID-19. Выздоровели за сутки 527 человек.
К сожалению, 28 октября было сообщено о 27 летальных случаях.
На стационаре в медицинских учреждениях Житомирской области находятся 1767 человек. Загруженность коек – 67,51%.
За сутки в больницы Житомира госпитализировали 52 ковид-больных.