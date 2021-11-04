«Мы не наиграли на победу»: житомирское «Полесье» в Луцке не смогло обыграть «Волынь»

"Мы потратили все силы, которые сегодня у нас есть. Все свои силы ребята оставили на футбольном поле. Мы играли против хорошо организованной обороны. Был контроль мяча, но контроль от контроля отличается. Если контроль – это цель, то победы не даются. Если контроль – это средство, а цель – забить мяч, то тогда такой контроль имеет право на жизнь. У нас контроль был до штрафной, вокруг штрафной, но не нашлось человека в сегодняшней игре, который бы выполнил проникающую передачу, не нашлось человека, который бы замкнул ее, если бы такая передача была. Я сказал ребятам в раздевалке, что самоотдача – это хорошо, но кроме беготни и терпения есть еще футбольное мышление. Сегодня все старались, но не было творчества и футбольного мышления креатива. Моментов, как таковых – мы не создали. Оринчак мог забить, но вратарь сыграл хорошо. Хотелось, чтобы он забил. Парень провел здесь очень хорошее время. Он очень ждал этой игры, мы нашли для него время на футбольном поле, он этот время заслужил. Конечно, я не буду кривить душой, мы расстроены из-за ничьей. Но не расстроены нашей игрой, а результатом. Наиграли ли мы на победу – нет, мы не наиграли на победу", – сказал Юрий Калитвинцев.