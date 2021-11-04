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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Ноябрь » 4 » 11:23:18

«Мы не наиграли на победу»: житомирское «Полесье» в Луцке не смогло обыграть «Волынь»

Вчера, 11:23:18 529 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Мы не наиграли на победу»: житомирское «Полесье» в Луцке не смогло обыграть «Волынь»

 ФК "Полесье" в Луцке сыграл перенесенный матч 11 тура Чемпионата Украины по футболу среди команд I лиги против ФК "Волынь".

При игровом преимуществе житомирян матч завершился безголевой ничьей – 0:0.

В послематчевом комментарии главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев отметил, что команда старалась и выполнила большой объем работы, но, несмотря на это, игрокам не удалось достичь положительного результата.
 

Фото: ФК "Волынь"
 

"Мы потратили все силы, которые сегодня у нас есть. Все свои силы ребята оставили на футбольном поле. Мы играли против хорошо организованной обороны. Был контроль мяча, но контроль от контроля отличается. Если контроль – это цель, то победы не даются. Если контроль – это средство, а цель – забить мяч, то тогда такой контроль имеет право на жизнь. У нас контроль был до штрафной, вокруг штрафной, но не нашлось человека в сегодняшней игре, который бы выполнил проникающую передачу, не нашлось человека, который бы замкнул ее, если бы такая передача была. Я сказал ребятам в раздевалке, что самоотдача – это хорошо, но кроме беготни и терпения есть еще футбольное мышление. Сегодня все старались, но не было творчества и футбольного мышления креатива. Моментов, как таковых – мы не создали. Оринчак мог забить, но вратарь сыграл хорошо. Хотелось, чтобы он забил. Парень провел здесь очень хорошее время. Он очень ждал этой игры, мы нашли для него время на футбольном поле, он этот время заслужил. Конечно, я не буду кривить душой, мы расстроены из-за ничьей. Но не расстроены нашей игрой, а результатом. Наиграли ли мы на победу – нет, мы не наиграли на победу", – сказал Юрий Калитвинцев.


После 13 сыгранных матчей ФК "Полесье" имеет в активе 18 очков и занимает 10 место в турнирной таблице. Однако у житомирян еще 3 матча в запасе, которые были перенесены из-за вспышки в команде коронавируса.

Тэги: Первая лига, ФК Полесье, футбол
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