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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Ноябрь » 22 » 16:42:32

Нули на табло: «Полесье» везет ничью из Хмельницкой области

Вчера, 16:42:32 592 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нули на табло: «Полесье» везет ничью из Хмельницкой области

 В рамках 19-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» в Волочиске сыграло с местным ФК «Агробизнес».

В первом тайме игровое преимущество имели хозяева. Во втором тайме игра выровнялась, однако ни одной команде забить не удалось. Матч завершился в ничью 0:0.
 

Агробизнес (Волочиск) – Полесье (Житомир) 0:0

Полесье: 1 Махарадзе Заури, 12 Акубардия Бадри, 4 Гитченко Андрей, 5 Нестеров Андрей, 17 Андрей Сахневич, 8 Огиря Владислав, 59 Козак Артем, 6 Бабенко Руслан, 22 Грицук Василий, 9 Морозко Евгений, 19 Шастал Дмитрий.



Это четвертая ничья житомирян в чемпионате. Сейчас «Полесье» с 25 очками размещается на восьмой строке таблицы. Также у житомирян еще две игры в запасе, которые были перенесены из-за вспышки коронавируса.

В следующем туре, 27 ноября, ФК «Полесье» в Житомире примет хмельницкое «Подолье».

Тэги: футбол, ФК Полесье, Первая лига
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