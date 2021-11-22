Нули на табло: «Полесье» везет ничью из Хмельницкой области

В рамках 19-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» в Волочиске сыграло с местным ФК «Агробизнес».
В первом тайме игровое преимущество имели хозяева. Во втором тайме игра выровнялась, однако ни одной команде забить не удалось. Матч завершился в ничью 0:0.
Агробизнес (Волочиск) – Полесье (Житомир) 0:0
Полесье: 1 Махарадзе Заури, 12 Акубардия Бадри, 4 Гитченко Андрей, 5 Нестеров Андрей, 17 Андрей Сахневич, 8 Огиря Владислав, 59 Козак Артем, 6 Бабенко Руслан, 22 Грицук Василий, 9 Морозко Евгений, 19 Шастал Дмитрий.
Это четвертая ничья житомирян в чемпионате. Сейчас «Полесье» с 25 очками размещается на восьмой строке таблицы. Также у житомирян еще две игры в запасе, которые были перенесены из-за вспышки коронавируса.
В следующем туре, 27 ноября, ФК «Полесье» в Житомире примет хмельницкое «Подолье».