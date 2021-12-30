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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 30 » 17:10:46

В Житомире обнаружили первый случай заболевания штаммом «Омикрон»

Сегодня, 17:10:46 501 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире обнаружили первый случай заболевания штаммом «Омикрон»

 В Житомирской области обнаружили два случая инфицирования штаммом коронавирус "Омикрон", один из них - в Житомире. Об этом 30 декабря сообщил Житомирский областной лабораторный центр.
 

"30 декабря 2021 вирусологическая лаборатория ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины" подтвердила 2 случая инфицирования в г. Житомире и г. Бердичеве штаммом SARS-CoV-2 "Омикрон" путем выявления мутаций, характерных для данного штамма. С целью подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования", - говорится в сообщении.


Штамм "Омикрон" обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, которые недавно вернулись из Италии. 

В лабораторном центре отмечают, что обе больные не были привиты против COVID-19.

Сейчас эпидемиологами областного лабораторного центра проводится эпидемиологическое расследование этих случаев. 

Штамм "Омикрон"


О новом штамме коронавируса, который впервые обнаружили на юге Африки, британские ученые сообщили 24 ноября. Он характеризуется большим количеством мутаций в шиповидном белке, что может затруднить его нейтрализацию антителами, способствовать быстрому распространению и устойчивости к имеющимся вакцинам.

Ученые выяснили, что штамм "Омикрон" способен размножаться в тканях бронхов в 70 раз быстрее, чем исходный вариант вируса и штамм "Дельта", однако демонстрирует более медленную скорость репликации в легких. В то же время министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала заявил, что инфицированных штаммом "Омикрон" в 11 раз реже кладут в больницы, чем инфицированных "Дельтой".
Тэги: Житомир, коронавирус
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