В Житомире обнаружили первый случай заболевания штаммом «Омикрон»

В Житомирской области обнаружили два случая инфицирования штаммом коронавирус "Омикрон", один из них - в Житомире. Об этом 30 декабря сообщил
Житомирский областной лабораторный центр.
"30 декабря 2021 вирусологическая лаборатория ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины" подтвердила 2 случая инфицирования в г. Житомире и г. Бердичеве штаммом SARS-CoV-2 "Омикрон" путем выявления мутаций, характерных для данного штамма. С целью подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования", - говорится в сообщении.
Штамм "Омикрон" обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, которые недавно вернулись из Италии.
В лабораторном центре отмечают, что обе больные не были привиты против COVID-19.
Сейчас эпидемиологами областного лабораторного центра проводится эпидемиологическое расследование этих случаев.
Штамм "Омикрон"
О новом штамме коронавируса, который впервые обнаружили на юге Африки, британские ученые сообщили 24 ноября. Он характеризуется большим количеством мутаций в шиповидном белке, что может затруднить его нейтрализацию антителами, способствовать быстрому распространению и устойчивости к имеющимся вакцинам.
Ученые выяснили, что штамм "Омикрон" способен размножаться в тканях бронхов в 70 раз быстрее, чем исходный вариант вируса и штамм "Дельта", однако демонстрирует более медленную скорость репликации в легких. В то же время министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала заявил, что инфицированных штаммом "Омикрон" в 11 раз реже кладут в больницы
, чем инфицированных "Дельтой".