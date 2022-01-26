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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2022 » Январь » 26 » 12:27:49

Минобразования рекомендует отправить школьников и студентов на дистанционное обучение

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Минобразования рекомендует отправить школьников и студентов на дистанционное обучение

 Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям отправить школьников и студентов на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте Министерства образования.

Так, министерство уже направило учреждениям образования соответствующие рекомендательные письма. Рекомендуют перевести учеников школ 5-11 классов на дистанционку минимум на 2 недели. 

В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования предлагают организовать дистанционную или смешанную форму обучения.

А в учреждениях профессионального передвысшего и высшего образования рекомендуют ввести дистанционное обучение на месяц: с 27 января до 25 февраля 2022 года.

Детей из 1-4 классов и учащихся специальных учебных заведений переводить на дистанционное обучение не предлагают.

По информации Житомирского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, в области зафиксировано 7 189 активных больных на коронавирус, 1 674 из них - в Житомире.
Тэги: дистанционное обучение, коронавирус
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