Минобразования рекомендует отправить школьников и студентов на дистанционное обучение

Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям отправить школьников и студентов на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на сайте
Министерства образования.
Так, министерство уже направило учреждениям образования соответствующие рекомендательные письма. Рекомендуют перевести учеников школ 5-11 классов на дистанционку минимум на 2 недели.
В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования предлагают организовать дистанционную или смешанную форму обучения.
А в учреждениях профессионального передвысшего и высшего образования рекомендуют ввести дистанционное обучение на месяц: с 27 января до 25 февраля 2022 года.
Детей из 1-4 классов и учащихся специальных учебных заведений переводить на дистанционное обучение не предлагают.
По информации
Житомирского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, в области зафиксировано 7 189 активных больных на коронавирус, 1 674 из них - в Житомире.