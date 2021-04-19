Официальная статистика: почти 7000 житомирян продолжают болеть COVID-19

В Житомирской области по состоянию на 19 марта 19 862 человека болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике
, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 6 888 жителей.
По информации городского совета, в больницах Житомира в настоящее время находятся 467 ковид-пациентов. За прошедшие сутки в Житомире подтверждено 46 новых случаев заболевания.
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, в области за выходные зафиксировали еще 23 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1458 жителей Житомирской области.
В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 57,43% коек.