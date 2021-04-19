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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 19 » 09:51:20

Официальная статистика: почти 7000 житомирян продолжают болеть COVID-19

Вчера, 10:17:20 910 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Официальная статистика: почти 7000 житомирян продолжают болеть COVID-19

 В Житомирской области по состоянию на 19 марта 19 862 человека болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 6 888 жителей.

По информации городского совета, в больницах Житомира в настоящее время находятся 467 ковид-пациентов. За прошедшие сутки в Житомире подтверждено 46 новых случаев заболевания.



К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, в области за выходные зафиксировали еще 23 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1458 жителей Житомирской области.

В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 57,43% коек.

Тэги: коронавирус, статистика, Житомир
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:47:28, Вчера [Материал]

Что-то статистику не подгоняют... отругали Бунечко, а цифры не подправили.

ЗЫ: что это за новое слово "ургент" (на диаграмме) в украинском языке? Что за дебильная мода пошла в гос. секторе писать английские слова украинскими буквами?
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