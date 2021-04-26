Житомирская область все еще «красная»: болеют COVID-19 более 17 тысяч человек

В Житомирской области по состоянию на 26 апреля 17 346 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 6 400 человек
.
За прошедшие сутки в области подтверждено всего 192 новых случаев, 213 человек выздоровели.
Наибольшее количество активных больных в Житомире, Новоград-Волынском (2 396) и Житомирском районе (1 636).
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, в течение выходных зафиксировали еще 27 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1546 жителей Житомирской области.
В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 49,06% коек
.
Житомирщина до сих пор "красная"
Министерство здравоохранения обновило разделение страны на карантинные зоны, "красными" остаются 10 регионов, в том числе и Житомирщина.
По состоянию на 26 апреля в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская
, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В "оранжевой" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В "желтой" зоне - Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.
Напомним, несмотря на то, что область до сих пор в "красной" зоне, с 24 апреля в Житомире несколько ослабили карантинные ограничения
.