Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 27 Апреля 2021    12:08:19
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 26 » 11:40:01

Житомирская область все еще «красная»: болеют COVID-19 более 17 тысяч человек

Вчера, 11:43:01 1495 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская область все еще «красная»: болеют COVID-19 более 17 тысяч человек

 В Житомирской области по состоянию на 26 апреля 17 346 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коронавирусом 6 400 человек.

За прошедшие сутки в области подтверждено всего 192 новых случаев, 213 человек выздоровели.

Наибольшее количество активных больных в Житомире, Новоград-Волынском (2 396) и Житомирском районе (1 636).

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, в течение выходных зафиксировали еще 27 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1546 жителей Житомирской области.

В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 49,06% коек.


 

Житомирщина до сих пор "красная"


Министерство здравоохранения обновило разделение страны на карантинные зоны, "красными" остаются 10 регионов, в том числе и Житомирщина.

По состоянию на 26 апреля в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "желтой" зоне - Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Напомним, несмотря на то, что область до сих пор в "красной" зоне, с 24 апреля в Житомире несколько ослабили карантинные ограничения.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
Новости партнеров
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 12:47:41, Вчера [Материал]

....область до сих пор в "красной" зоне...

А толку??? ни кто ничего не соблюдает. маршрутки ездят забитые со стоячими пассажирами, в маркетах тоже никакой дистанции и ограничения покупателей, и тд. Ни обуви ни одежды не купить, магазины закрыты. Зато чинуши зарплату по полной получают.
Sarkac
2 Cak Sarkac (Sarkac)   • 21:06:52, Вчера [Материал]

когда бардак в голове маски не помогут)
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus