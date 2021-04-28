COVID-19 на Житомирщине: за сутки втрое больше выздоровевших, чем новых больных

В Житомирской области фиксируют положительную статистику по распространению COVID-19: выздоровевших значительно больше, чем новых больных.
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Житомирского областного центра общественного здоровья, за прошедшие сутки, 27 апреля, подтверждено 232 новых случаев, вместе с тем выздоровели 732 человека.
По состоянию на 28 апреля на Житомирщине 15 827 активных больных коронавирус. Больше всего в Житомире - 6 130 человек.
От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 11 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1 573 жителей Житомирской области.
В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 46,21% коек.
Ранее Сергей Сухомлин сообщил, что уже на этой неделе Житомир и область могут выйти из "красной" зоны
карантина.