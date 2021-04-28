Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 28 Апреля 2021    14:36:45
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 28 » 12:29:40

COVID-19 на Житомирщине: за сутки втрое больше выздоровевших, чем новых больных

Сегодня, 12:49:40 313 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
COVID-19 на Житомирщине: за сутки втрое больше выздоровевших, чем новых больных

 В Житомирской области фиксируют положительную статистику по распространению COVID-19: выздоровевших значительно больше, чем новых больных.

По информации Житомирского областного центра общественного здоровья, за прошедшие сутки, 27 апреля, подтверждено 232 новых случаев, вместе с тем выздоровели 732 человека.

По состоянию на 28 апреля на Житомирщине 15 827 активных больных коронавирус. Больше всего в Житомире - 6 130 человек.



От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 11 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1 573 жителей Житомирской области.

В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 46,21% коек.

Ранее Сергей Сухомлин сообщил, что уже на этой неделе Житомир и область могут выйти из "красной" зоны карантина.
Тэги: статистика, коронавирус
Новости партнеров
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 13:05:30, Сегодня [Материал]

в будущем еще будут писать научные труды на примере Украины, про выживание в пандемию при несоблюдении карантина и отсутствии вакцинации. ))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus