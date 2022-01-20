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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 20 » 10:48:20

Житомирскую область отправили в «оранжевую» зону

Сегодня, 10:48:20 621 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирскую область отправили в «оранжевую» зону

 С 20 января в Житомирской области введен "оранжевый" уровень эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Житомирском городском совете сообщили, что за неделю в городе количество госпитализаций ковид-больных выросло на 82%.
 

"В течение текущей недели в городе регистрируется увеличение количества новых случаев коронавирусной болезни по сравнению с прошлой неделей в два раза. Количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 82%", - сказала заместитель городского головы Мария Мисюрова.


Количество госпитализированных за сутки в больницах:
 
  • Больница №1 - 14 человек;
  • Больница №2 - 2 человека;
  • Житомирская областная больница - 2 человека;
  • Детская больница - 3 ребенка;
  • Житомирская областная детская клиническая больница - 5 детей.

В стационарах больниц находятся на лечении:
 
  • Больница №1 - 53 пациента;
  • Больница №2 - 75 пациентов;
  • Житомирская областная больница - 15 пациентов;
  • Детская больница - 7 детей;
  • Житомирская областная детская клиническая больница - 11 детей.

Напомним, "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и является сигнальным о приближении региона к "красной" зоне.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, Карантин
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:16:41, Сегодня [Материал]

Вы нас хотите отправить в оранжевую зону, а потом в красную ? А мы хотим, чтобы вы собрались и уехали за границу на постоянное место жительства. В тюрьмах вас неохота кормить, и незачем. Единственное, что вы, толстолобые, можете придумать, это зоны разных цветов. Собирайтесь всем своим чиновничьим шоблом и депутатским, и езжайте в Киев, разбирайтесь, почему в Житомире газ по 65,6 тысяч за 1000 кубов. Мы ж вас для этого и "выбрали". Подняли свои "тухисы" от кресел , сели в автобусы и поехали! Вам же общественные организации в письменной форме приказали это сделать.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:22:03, Сегодня [Материал]

И врачи тоже начали играть в политику и "шалить" не в ту сторону. назревает вопрос быть или не быть государственности, а вы "шалите", - сами режете сук, на котором сидите.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:26:35, Сегодня [Материал]

Вопросы - почему да почему зону вводят. да потому что газ по 65,6 тысяч = 2,5 тысячи долларов за 1000 кубов и электричество по 8 грн за кВт. И людям нечем коримить и лечить детей и себя. И, естественно, возникают вопросы - зачем вы, житомирская власть , нам нужны. Поэтому они и бегают от кабинета до кабинета, и думают, что делать, ведь с них же будут спрашивать, за голод за холод. Вот и придумали очередную зону. кстати, в Англии полностью отменили даже масочный режим. Мэрия должна объявить, когда едет в Киев разбираться с ценой на газ, публично причём. Они обязаны это делать.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:32:21, Сегодня [Материал]

Для Васи Сафронова. Вы пишите, чтобы мы приготовились к началу хаоса, который вот-вот начнется. В том то и дело, что мы, простые люди, не хотим хаоса . Мы хотим в своих домах тепла, воды, света, еды, здоровья и мира. А политики, что наделали - лишили нас газа(никто не в состоянии оплатить по 2,5 тысячи долларов за 1000 кубов газа и по 8 грн за 1кВт эл.энергии). Тем более газ и электричество - это наша собственность И поэтому Медстекло закрылось, Хлеб завод уволил половину сотрудников, Кромберг энд Шуберт закрылся - все закрылись и оставили людей без работы, без куска хлеба. Кто хозяин облэнерго, кто хозяин газконтор? Кто искусственно поднял цены на энергоносители, и для чего? Поэтому депутаты города Житомира должны собраться и поехать в Киев и разобраться - кто поднял цену на народный газ, который и так нам принадлежит. Брешут, что у нас нету газа, во всех СМИ мы добывем 21 млрд кубов газа, продаем 11 за границу, 10 потребляем. они собрались, эти депутаты, сели в автобусы и поехали в Киев поддерживать своего лидера Порошенко. А нас народ, на нас, автобусов нету, времени нету.
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