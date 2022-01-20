Житомирскую область отправили в «оранжевую» зону

С 20 января в Житомирской области введен "оранжевый" уровень эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В Житомирском городском совете сообщили
, что за неделю в городе количество госпитализаций ковид-больных выросло на 82%.
"В течение текущей недели в городе регистрируется увеличение количества новых случаев коронавирусной болезни по сравнению с прошлой неделей в два раза. Количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 82%", - сказала заместитель городского головы Мария Мисюрова.
Количество госпитализированных за сутки в больницах:
- Больница №1 - 14 человек;
- Больница №2 - 2 человека;
- Житомирская областная больница - 2 человека;
- Детская больница - 3 ребенка;
- Житомирская областная детская клиническая больница - 5 детей.
В стационарах больниц находятся на лечении:
- Больница №1 - 53 пациента;
- Больница №2 - 75 пациентов;
- Житомирская областная больница - 15 пациентов;
- Детская больница - 7 детей;
- Житомирская областная детская клиническая больница - 11 детей.
Напомним, "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и является сигнальным о приближении региона к "красной" зоне.